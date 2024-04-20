США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов РФ

США призвали регуляторов стран Европы снизить налоги на доходы от замороженных российских активов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заместителя помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Далипа Сингха, курирующего вопросы мировой экономики.

По его словам, такой шаг позволил бы высвободить до $50 млрд.

«Имеет значение, где активы инвестируются, но также и то, до какого уровня они облагаются налогом», — сказал Сингх.

Он отметил, что США и европейские государства должны довести до максимума доходность, которая приносит «каждое евро» от замороженных активов РФ на пользу Украины.

До этого газета Politico писала, что Великобритания не пойдет на конфискацию российских активов в стране.

Такому решению препятствуют два ключевых фактора — отсутствие на это законных оснований и понимание, что замороженные активы РФ могут стать полезным инструментом в будущих мирных переговорах, отмечает издание.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.