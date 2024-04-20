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Илон Маск отложил поездку в Индию

Reuters: Илон Маск отложил запланированную на 21-22 апреля поездку в Индию

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Grzegorz Wajda/Global Look Press

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отложил запланированную на 21–22 апреля поездку в Индию. Об этом сообщает Reuters.

В 2023 году американский предприниматель предложил правительству Индии разместить в стране производство автомобилей Tesla. 12 апреля бизнесмен сообщил, что посетит Индию и проведет встречу с премьер-министром Нарендрой Моди. Отмечается, что Маск собирался обсудить с ним ускорение запуска в Индии услуг глобальной спутниковой системы связи Starlink, инвестиции в Южноазиатскую республику на сумму около $2 млрд и строительство завода по совместному выпуску электромобилей.

19 апреля Илон Маск вспомнил американских налогоплательщиков, прокомментировав эскалацию конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном, а также сообщения о том, что израильские войска нанесли ракетный удар по объекту на территории Ирана.

Днем ранее Илон Маск заявил, что предсказывал поражение Украины.

Ранее Маск отреагировал на историю Павла Дурова о нападении грабителей в Сан-Франциско.

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