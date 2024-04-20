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Биткоин в четвертый раз в истории сократил эмиссию вдвое

РБК: биткоин в четвертый раз в истории провел халвинг

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Depositphotos

Объем выпуска биткоина в четвертый раз в истории сократился вдвое в результате целенаправленного и запланированного халвинга. Об этом пишет РБК.

При этом размер вознаграждения майнерам за новые биткоины в виде награды за блок (block reward) 20 апреля был в очередной раз снижен вдвое — с 6,25 до 3,125 BTC, то есть до $200 тыс.

Ожидается, что после халвинга курс биткоина в очередной раз вырастет в среднесрочной перспективе. В 2024 году биткоин впервые превысил прошлый максимум до наступления халвинга — в марте цена электронной валюты выросла до $73 тыс.

При этом 16 апреля курс биткоина резко обвалился.

В ночь на 16 апреля курс первой криптовалюты упал примерно на 5%, опустившись до $62 тыс. в паре к стейблкоину USDT. К 12:39 по московскому времени биткоин стоил $63 438,36 (-4,83%).

Как отмечают аналитики, давление на курс биткоина оказывает геополитическая ситуация, а также укрепление доллара.

Ранее стала известна самая прибыльная стратегия инвестиций в биткоин.

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