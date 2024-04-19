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Немецкий депутат скрыл от властей свое предприятие в Белоруссии «Цыбулька Бел»

Депутат АдГ Дорнау скрыл от властей ФРГ свое предприятие в Белоруссии

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Markus Schreiber/AP

Депутату партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йоргу Дорнау грозит штраф из-за того, что он скрыл свой бизнес в Белоруссии. Bild пересказывает историю, которую расследовал Die Welt.

Дорнау с 2020 года зарегистрирован как владелец сельскохозяйственного бизнеса в Белоруссию. Его предприятие можно найти в Едином государственном реестре республики под названием ООО «Цыбулька Бел».

Компания Дорнау обрабатывает несколько сотен гектаров в Лидском районе Гродненской области, она выращивает овощи, бахчевые культуры и корнеплоды.
Вести подобный бизнес депутатам по законами ФРГ не запрещено, однако Дорнау не указал свое предприятие в декларации.

«Дорнау не сообщал парламенту никакой информации о какой-либо предпринимательской деятельности в Беларуси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дорнау попросили прояснить ситуацию. В случае, если нарушение регламента будет доказано, Дорнау может получить штраф до €40 тыс.

До этого сообщалось, что в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии» в Ганновере проходит обыск. Отмечается, что немецкая прокуратура ведет расследование по подозрению в нарушении закона о партийных пожертвованиях. По данным источника, заместитель председателя «АдГ» Ансгар Шледде хранил партийные пожертвования, предположительно около €48 тысяч, на частном счете, в результате чего пожертвования не были должным образом задекларированы.

Ранее немецкий политик раскрыл правильную стратегию отношений с РФ.

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