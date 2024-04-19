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Белоруссия отменила запрет на ввоз из России чая Greenfield и кофе Jardin

Белоруссия сняла запрет на ввоз из России чая Greenfield, «Гита» и кофе Jardin

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Министерство здравоохранения Белоруссии с 19 апреля отменило запрет на ввоз в республику продукции российской компании «Орими», которая выпускает чаи под брендами Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Жемчужина Нила», «Гита», «Шах», «Принцесс Канди», а также кофе Jardin и «Жокей». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что данное решение было на основании представленных компанией доказательств эффективности проведенных действий по контролю качества и безопасности.

До этого российская «Орими» назвала чрезмерным запрет на ввоз всей своей продукции в Белоруссию.

По мнению представителей «Орими», выявленные нарушения не являются систематическими и могли стать следствием несоблюдения условий транспортировки или хранения продукции уже после передачи белорусским продавцам.

Минздрав Белоруссии запретил продажу всех товаров «Орими» после того, как в чаях «Гита» и «Принцесса Канди» была обнаружена плесень.

Ранее в Армении предложили запретить ввоз молочной продукции из России.

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