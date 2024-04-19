«Авито» займется подготовкой кадров в области искусственного интеллекта

Начался прием заявок в первую магистратуру по Data Science в Московский физико-технический институт (МФТИ), обучение в которой полностью оплачивает «Авито». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В «Авито» отметили, что запуск магистратуры по этому направлению станет первым шагом компании в рамках начала работы с фундаментальным образованием в российских вузах и системной подготовки кадров в области ИИ.

В планах компании — получение образовательной лицензии и запуск собственного образовательного сервиса. Он также поможет готовить востребованных специалистов и наращивать экспертизу действующих сотрудников. Базой для сервиса станет уже действующая в компании «Академия аналитиков».

В ближайшие четыре года «Авито» намеревается наладить сотрудничество с 11 ключевыми профильными вузами — МГУ, ИТМО, ВШЭ и другими, запустить в них образовательные программы — кафедры, магистратуры — и подготовить порядка 3 тыс. IT-специалистов разных специальностей — профессионалов в Data Science, разработке и в продукте.

Первый набор на программу магистратуры в МФТИ составит 18 человек.

«Мы делаем мега фундаментальным образование, чтобы у человека был прочный фундамент. Но, чтобы приносить пользу, он должен в том числе получить и специализированное образование под определенного заказчика», — рассказал директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.

Параллельно с учебой студенты будут проходить оплачиваемую стажировку в компании и улучшать сервисы, которыми сейчас пользуется 70 млн человек, сообщили в «Авито».

К завершению магистратуры выпускники станут специалистами уже мидл-уровня, лучших пригласят на работу в «Авито».

Учиться в магистратуре смогут ребята со всей России. МФТИ предоставит общежитие для иногородних студентов.

В первый семестр все магистрам назначат стипендию 25 тыс. рублей, со второго семестра меру поддержки распространят на тех, кто покажет хорошую успеваемость.

По словам управляющего партнера «Авито» Ивана Гуза, выстраивание системной работы с подготовкой кадров помогает в целом бизнесу компании.

«Мы решили начать системно делиться накопленными прикладными знаниями в области машинного обучения через образование молодых специалистов и стажерские программы, так как с ростом компании возникали случаи, когда на рынке не было специалистов нужной квалификации», — заявил Иван Гуз.

Он добавил, что компания работает на очень конкурентном с точки зрения найма рынке, ситуация на котором осложняется еще и демографической ямой, идущей уже несколько лет.

«Поэтому хотим вкладываться в образование стажеров и «джунов» и нанимать их к себе», — сказал топ-менеджер компании.