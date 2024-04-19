В Германии возобновили расследование вокруг пропажи собственника OBI

В Германии вновь открыли расследование о пропаже владельца сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI Карла-Эривана Хауба после того, как появилась информация о том, что бизнесмен не погиб в 2018 году, а скрывается в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры немецкого Кельна.

«Прокуратурой Кельна начато расследование по первоначальному подозрению в даче ложных показаний под присягой в связи с делом об исчезновении Карла-Эривана Хауба, которое велось в Кельнском окружном суде в 2021 году», — заявили в кельнской прокуратуре.

Прокуратура подозревает, что брат бизнесмена, Кристиан Хауб, дал ложные показания, хотя в отношении брата миллиардера пока действует презумпция невиновности.

До этого жительница Москвы Вероника Ермилова отреагировала на сообщения о том, что исчезнувший в Германии миллиардер Карл-Эриван Хауб живет вместе с ней.

Напомним, после публикации снимков якобы живого миллиардера на улицах Москвы журналисты решили, что он втайне уехал в Россию к своей любовнице Веронике Ермиловой, которая работает в компании по организации туров для лыжников и альпинистов. Утверждается, в числе прочего, что она якобы имеет связи со спецслужбами. Прокуратура Кельна начала официальную проверку этих данных.

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