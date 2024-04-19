Стало известно, сколько российских фрилансеров находятся за рубежом

Доля российских фрилансеров, которые находятся за рубежом, в январе — марте 2024 года составила 2,3% от общего числа работающих на себя против 3,3% в октябре — декабре 2023 года. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил директор по продажам международного сервиса для фрилансеров Solar Staff Андрей Павлов.

По его словам, в 2022 году количество фрилансеров-релокантов резко выросло по сравнению с 2021 годом, но гораздо интереснее выглядит картина, если оценивать данные по кварталам. Павлов уточнил, что доля уехавших фрилансеров резко выросла во втором и третьем кварталах 2022 года, а позднее — в период с третьего по четвертый квартал 2023 года — достигла своего пика в 3,3%.

«Однако уже в первые три месяца 2024 года мы зафиксировали снижение количества фрилансеров-релокантов. Кроме того, часть фрилансеров возвращается в Россию. Но многие исполнители-релоканты, особенно те, у которых заказчиками являются российские компании, по-прежнему выводят деньги на карты банков РФ. Их доля не бралась в расчет», — подчеркнул Павлов.

По данным сервиса, чаще всего проектные исполнители за рубежом работают маркетологами и PR-специалистами, программистами, менеджерами проектов, финансовыми менеджерами и аналитиками.

Аналитики Solar Staff в апреле 2024 года проанализировали долю проектных исполнителей, зарегистрированных в сервисе, которые выводят деньги на карты иностранных банков.

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