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Россияне разлюбили небольшие займы

Moneyman: спрос россиян на займы до 10 тыс. рублей упал почти вдвое

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Павел Бедняков/РИА Новости

В январе — марте 2024 года доля заявок россиян на займы в сумме до 10 тыс. рублей составила 23,5% от общего числа обращений. Это в 1,6 раза меньше, чем в первом квартале 2023 года, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»).

В январе — марте прошлого года доля таких заявок достигала 37,8%.

Снижение интереса россиян к небольшим займам связано с ростом потребности заемщиков в более крупных суммах, так как реально располагаемые доходы увеличиваются не очень быстро. Кроме того, банки ужесточили требования к заемщикам, и те стали обращаться в микрофинансовые организации. Бывшие клиенты кредитных организаций традиционно запрашивают суммы более 10 тыс. рублей.

Сервис провел исследование в апреле 2024 года. Для этого аналитики проанализировали динамику изменения спроса в микрофинансовом секторе на заемные средства в размере до 10 тыс. рублей в первых кварталах прошлого и этого годов. Эксперты рассмотрели свыше 100 тыс. запросов на микрозаймы в рамках каждого отчетного периода, поступивших со всей России.

Ранее выяснилось, кому из россиян одобряют большие займы, чем им нужно.

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