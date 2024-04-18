Стало известно, какие покупки россияне чаще всего оплачивают улыбкой

В Сбере подсчитали, что с января по март клиенты банка, использующие сервис «Оплата улыбкой» чаще всего совершали таким способом покупки в супермаркетах. На фуд-ретейл пришлось почти 52,8% всех транзакций, сообщили в пресс-службе банка.

На втором месте — оплаты в местах общественного питания (9,9%), на третьем — в магазинах электроники и товаров для дома (почти 9%).

Также с помощью сервиса «Оплата улыбкой» клиенты Сбера оплачивали покупки в магазинах одежды и обуви — 7,9%, приобретали товары для здоровья — 7,8%. При этом средний чек составляет 563 рубля, уточнили в компании.

По мнению экспертов, оплата по биометрии в России продолжает развиваться и набирать популярность. С начала года россияне воспользовались этим сервисом около 1,3 млн раз.

В Сбере отметили, что сегодня биометрическая оплата доступна 30 млн клиентов. Наибольшую популярность этот сервис обрел среди жителей столицы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Основным преимуществом сервиса в банке назвали удобство в использовании и безопасность применения.

В компании заверили, что платить улыбкой надежно. По бумажной фотографии, фото в телефоне или в маске оплатить не получится. Умная система сканирует уникальные черты лица покупателя и лишь после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счету, с него списывается сумма.

Данные пользователя сервиса при этом хранятся не в виде фотографии, а в виде цифрового кода в связке с платежным счетом.

Масштабирование технологии «оплата улыбкой» можно сравнить по своей роли для платежного рынка с внедрением оплаты смартфонами, считает главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян.

«Сервис стал хорошей альтернативой бесконтактной оплаты ушедшим с российского рынка пэям два года назад», — сказала эксперт.

Авакимян назвала внедрение сервиса важным шагом для развития биоэквайринга в стране.

Эксперт по реализации проектов цифровой экономики, территориальный руководитель в ЦФО и СЗФО университета «Иннополис» Анна Малиновская отметила, что технология биоэквайринга удобна для покупателей и выгодна магазинам.

«Финтех-рынок в России быстро развивается, мы в лидерах отрасли. Крупнейшие компании и стартапы разрабатывают отечественные решения для развития рынка», — резюмировала Малиновская.