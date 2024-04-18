В Казахстане из-за паводка приостановили работу более 600 нефтедобывающих скважин

В Казахстане из-за паводка приостановили работу 634 нефтедобывающие скважины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики республики.

«В стране в ряде нефтедобывающих предприятий Актюбинской и Атырауской областей была приостановлена работа 634 скважин, а общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн», — сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день восстановлена работа 141 скважины, еще 493 скважины по-прежнему не работают.

До этого в ГИБДД по Тюменской области сообщали, что движение автомобилей на тюменской трассе до границы с Казахстаном ограничили из-за паводков.

Также в пресс-службе министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана сообщали, что вода из реки Урал впервые за 20 лет заполнила Камыш-Самарские озера на западе Казахстана.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.