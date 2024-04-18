Врач объяснила, чем отличается детский иммунитет от взрослого

Детский иммунитет уязвимее взрослого, поэтому риск заболеваний выше. Об этом в интервью РИАМО сообщила старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

«Иммунные системы детей и взрослых различаются. Дети, из-за своих особенностей, имеют повышенный риск заболеваний, особенно в критические периоды роста. Уровень защитных сил организма может быть снижен из-за интенсивного метаболизма, направленного на рост и развитие», — объяснила Морозова.

По ее словам, данные периоды обычно приходятся на возраст 4-6 лет и 10-12 лет, что делает детей более уязвимыми к заболеваниям.

Главный специалист Сети клиник «Семейная» Мария Чахнашвили до этого говорила, что ребенка необходимо отдавать в детский сад, чтобы он мог познакомиться с многообразием вирусов. По ее словам, дети, посещавшие дошкольные учреждения, реже болеют в начальной школе, поскольку к большинству инфекций уже имеют иммунитет.

Ранее диетолог объяснила, можно ли приобщать детей к веганству и сыроедению.