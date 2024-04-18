В Госдуме оценили, насколько ключевая ставка снизится в 2024 году

В России стабилизировался уровень инфляции, поэтому Центробанк может приступить к постепенному снижению ключевой ставки. Об этом Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, этот процесс может начаться в первой половине 2024 года, в мае или июне. Депутат напомнил, что в базовом сценарии ЦБ на этот год ставка может снизиться до 13,5-15,5% против текущих 16%.

«То есть снижение в сценариях Центрального банка предусмотрено, но мы, естественно, рассчитываем, что сценарий будет более оптимистичным. Например, ключевая ставка снизится до 10%. Конечно, это будет связано с тем, как будут развиваться инфляционные процессы у нас в стране. Но пока Центральный банк и Правительство ситуацию контролируют, и это позволяет смотреть на процессы в том числе по снижению ключевой ставки достаточно оптимистично», — подчеркнул Аксаков.

10 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что в Госдуме надеются, что ключевая ставка Банка России будет снижаться, поскольку руководство регулятора справилось с вызовами. В тот же день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила на пленарном заседании Госдумы, посвященном рассмотрению годового отчета ЦБ за 2023 год. Во время своей речи она отметила, что цель Центробанка состоит в том, чтобы кредит снова был одинаково доступен всем при низкой инфляции и умеренных рыночных ставках.

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