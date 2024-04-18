Экономист объяснил, почему Литва возобновила закупки зерна из России

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что Литва возобновила закупки зерна из России. По его словам, Вильнюс мог бы приобретать сырье и в других странах, однако логистика обошлась бы в разы дороже.

Со своей стороны такие поставки выгодны и России, также по географическим соображениям, продолжил эксперт.

«Россия вынуждена использовать в том числе этот канал для поставки, для того, чтобы продавать свое зерно, потому что иначе его придется продавать куда-то далеко со скидками. Россия, в принципе, может отказаться от поставок зерна в Литву — Литва потеряет, безусловно, ведь ей придется покупать зерно дороже, но потеряют и российские производители», — объяснил Зубец.

Он подчеркнул, что наносить ущерб литовской экономике ценой ущерба собственной — нет смысла.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы, Литва возобновила закупки зерна из России после перерыва на полгода.

Литва прекратила регулярный импорт зерна в мае 2023 года, а в июле того же года была последняя поставка. Первая с того времени партия была доставлена в феврале — ввезено 12,2 тысячи тонн на €1,95 миллиона.

До этого руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что планы Евросоюза ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в случае реализации никак не повредят Москве, а ударят по самим европейцам. Странам ЕС придется искать других поставщиков, что будет для них дороже.

Ранее Европа закупилась российскими удобрениями.