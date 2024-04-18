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Россияне в этом году купили вдвое больше лапши быстрого приготовления

РИА Новости: в России в этом году купили вдвое больше сухой лапши

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В течение первого квартала текущего года россияне приобрели почти вдвое больше лапши быстрого приготовления, чем год назад, также увеличился спрос на консервы и полуфабрикаты. Об этом сообщили представители маркетплейсов и сервисов доставки, опрошенные РИА Новости.

«Спрос на консервы, лапшу быстрого приготовления и полуфабрикаты увеличился по итогам первого квартала на 72% по сравнению с прошлым годом. В частности, заказы на лапшу быстрого приготовления увеличились на 116% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — раскрыли данные в «Самокате».

Они также отметили рост спроса на полуфабрикаты (+64%) и консервы (+24%). В категорию консервов входят продукты из мяса, рыбы, овощей, фруктов и ягод.

Подобную динамику зафиксировали и на платформе Ozon. Так, в январе — марте текущего года продажи консервов, макаронных изделий и круп на Ozon fresh выросли на 77% и 66% соответственно по сравнению с прошлым годом.

«Наибольший прирост продаж наблюдается в категории лапши быстрого приготовления — практически вдвое», — добавили на платформе Ozon.

Продажи полуфабрикатов на площадке увеличились на 6%, что свидетельствует о стабильном спросе на эти товары. Средний чек на лапшу быстрого приготовления возрос на 48%, а на консервы — на 58%.

«Обе категории (консервы и лапша) продемонстрировали значительный рост как по объему, так и по количеству продаж, примерно в два раза. Основная причина — активное развитие онлайн-торговли и предпочтение потребителей онлайн-покупкам», — отметили в Wildberries.

При этом средний чек на консервы и лапшу остался неизменным.

В «Яндекс. Лавка» также отметили увеличенный интерес к консервам и лапше быстрого приготовления. Наибольший рост показали консервированные овощи и фрукты, а также полуфабрикаты (59%), популярностью стали пользоваться замороженные овощи. Спрос на лапшу быстрого приготовления вырос на 28%, сообщили в сервисе.

Ранее в России сообщили о скором появлении чипсов от «Доширак».

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