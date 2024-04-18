Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутаты Госдумы не сошлись во мнениях о завершении программы IT-ипотеки

RTVI: программа льготной IT-ипотеки будет свернута в 2024 году

close
100%
«Газета.Ru»

В 2024 году программа льготной ипотеки для айтишников, скорее всего, будет свернута. Об этом со ссылкой на данные Минфина РФ и депутатов Госдумы сообщает RTVI.

В публикации напоминается, что стартовавшая в середине 2022 года программа занимает 1,5% в структуре ипотечных портфелей российских банков.

«IT-ипотека вводилась для того, чтобы остановить отток айтишников. Ну, как говорят, большинство айтишников уже вернулось. Мобилизация у нас не намечается, но дефицит кадров, правда, сохраняется по-прежнему, но льготная ипотека — это не самое главное, что удерживает их на рабочих местах», — рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

С такой оценкой не согласна член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. По ее словам, IT-ипотека «не столь принципиальна для финансового баланса, но принципиальна, например, для удержания высококвалифицированных кадров в стране».

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов высказал мысль о том, что бремя финансирования льготы по ипотеке можно переложить на работодателей. По его мнению, для стимулирования определенной группы работников работодатели могут включать льготную ипотеку в состав корпоративного соцпакета.

16 апреля в Минфине поддержали завершение IT-ипотеки. Программа завершится в конце 2024 года, а на новостройки под 8% — уже в июне. Исключение составит семейная ипотека, программу поддержки которой решили продлить до 2030 года.

Ранее стало известно, что в Минфине допустили повышение ставки по дальневосточной ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами