Депутаты Госдумы не сошлись во мнениях о завершении программы IT-ипотеки

В 2024 году программа льготной ипотеки для айтишников, скорее всего, будет свернута. Об этом со ссылкой на данные Минфина РФ и депутатов Госдумы сообщает RTVI.

В публикации напоминается, что стартовавшая в середине 2022 года программа занимает 1,5% в структуре ипотечных портфелей российских банков.

«IT-ипотека вводилась для того, чтобы остановить отток айтишников. Ну, как говорят, большинство айтишников уже вернулось. Мобилизация у нас не намечается, но дефицит кадров, правда, сохраняется по-прежнему, но льготная ипотека — это не самое главное, что удерживает их на рабочих местах», — рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

С такой оценкой не согласна член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. По ее словам, IT-ипотека «не столь принципиальна для финансового баланса, но принципиальна, например, для удержания высококвалифицированных кадров в стране».

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов высказал мысль о том, что бремя финансирования льготы по ипотеке можно переложить на работодателей. По его мнению, для стимулирования определенной группы работников работодатели могут включать льготную ипотеку в состав корпоративного соцпакета.

16 апреля в Минфине поддержали завершение IT-ипотеки. Программа завершится в конце 2024 года, а на новостройки под 8% — уже в июне. Исключение составит семейная ипотека, программу поддержки которой решили продлить до 2030 года.

Ранее стало известно, что в Минфине допустили повышение ставки по дальневосточной ипотеке.