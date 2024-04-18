Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван самый дорогой заказ россиянина из-за рубежа в 2024 году

CDEK.Shopping: россиянин потратил 1 млн руб на покупку камеры Sony из-за границы

close
100%
Depositphotos

Самым дорогим заказом россиянина из-за границы с начала 2024 года стала PTZ-камера FR7 Cinema Line от Sony. Товар обошелся покупателю в 1 177 156 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по выкупу и доставке товаров известных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Второе место в рейтинге самых дорогих покупок россиян из-за рубежа занял системный блок Apple Mac Pro стоимостью 1 117 075 рублей. Топ-3 замыкает настольный ПК Apple Mac Studio M1 Ultra, за который заказчик заплатил 880 839 рублей.

В подборку также попали несколько товаров из категории Fashion, а именно — мужские зимние ботинки от Louis Vuitton за 731 725 рублей; сумка от Louis Vuitton Bella Tote за 652 370 рублей; а также часы Tank Must de Cartier от бренда Cartier за 386 903 рублей.

«Заказы на крупные суммы оформляют почти каждый месяц: в основном такие пользователи приходят за конкретными товарами, которые сложно найти в России, и их стоимость не имеет большого значения», — отметил Роман Хвалюн, коммерческий директор CDEK.Shopping

До этого сообщалось, что в 2024 году в России появятся до 20 новых зарубежных ретейлеров.

Ранее стало известно, откуда россияне чаще всего заказывают вещи ушедших брендов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами