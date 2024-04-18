Назван самый дорогой заказ россиянина из-за рубежа в 2024 году

Самым дорогим заказом россиянина из-за границы с начала 2024 года стала PTZ-камера FR7 Cinema Line от Sony. Товар обошелся покупателю в 1 177 156 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по выкупу и доставке товаров известных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Второе место в рейтинге самых дорогих покупок россиян из-за рубежа занял системный блок Apple Mac Pro стоимостью 1 117 075 рублей. Топ-3 замыкает настольный ПК Apple Mac Studio M1 Ultra, за который заказчик заплатил 880 839 рублей.

В подборку также попали несколько товаров из категории Fashion, а именно — мужские зимние ботинки от Louis Vuitton за 731 725 рублей; сумка от Louis Vuitton Bella Tote за 652 370 рублей; а также часы Tank Must de Cartier от бренда Cartier за 386 903 рублей.

«Заказы на крупные суммы оформляют почти каждый месяц: в основном такие пользователи приходят за конкретными товарами, которые сложно найти в России, и их стоимость не имеет большого значения», — отметил Роман Хвалюн, коммерческий директор CDEK.Shopping

До этого сообщалось, что в 2024 году в России появятся до 20 новых зарубежных ретейлеров.

Ранее стало известно, откуда россияне чаще всего заказывают вещи ушедших брендов.