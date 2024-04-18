Аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на следующую неделю

Курс доллара составит 93-95 рублей, евро будет стоить 99-101 рубль на следующей неделе. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

По его словам, рубль может найти локальную опору в виде налогового периода, пик которого из-за праздников пройдет 2 мая.

«Вряд ли эффект от фискального периода будет выраженным, так как общая конъюнктура для рубля остается сложной – индекс доллара DXY устойчиво держится на максимумах года, а валютные интервенции ЦБ с 5 апреля сократились до символических уровней, остаются высокими бюджетные расходы», — пояснил аналитик.

По его словам, укрепление рубля может быть более заметным, доллар может опуститься до 92,5 рубля. Аналитик уточнил, что это произойдет, если появятся надежные сигналы, что нормативы обязательной репатриации выручки для российских экспортеров будут пролонгированы. Продление этих мер (а на рынке мало сомнений в таком сценарии) снимет часть давления с рубля, связанного как с неопределенностью в этом вопросе, так и с завершением налогового периода, заключил Буйволов.

По данным Мосбиржи на 7:38 мск 18 апреля, доллар стоит 94,24 рубля, евро --100,7 рубля.

На торгах Мосбиржи 16 апреля курс доллара установил полугодовой максимум вблизи 94,3 рубля. Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов объяснил, что это произошло из-за устойчивой инфляции и хорошей динамики экономической активности в США.