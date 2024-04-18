Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на следующую неделю

Аналитик Буйволов: доллар будет стоить до 95 рублей на будущей неделе

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Курс доллара составит 93-95 рублей, евро будет стоить 99-101 рубль на следующей неделе. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

По его словам, рубль может найти локальную опору в виде налогового периода, пик которого из-за праздников пройдет 2 мая.

«Вряд ли эффект от фискального периода будет выраженным, так как общая конъюнктура для рубля остается сложной – индекс доллара DXY устойчиво держится на максимумах года, а валютные интервенции ЦБ с 5 апреля сократились до символических уровней, остаются высокими бюджетные расходы», — пояснил аналитик.

По его словам, укрепление рубля может быть более заметным, доллар может опуститься до 92,5 рубля. Аналитик уточнил, что это произойдет, если появятся надежные сигналы, что нормативы обязательной репатриации выручки для российских экспортеров будут пролонгированы. Продление этих мер (а на рынке мало сомнений в таком сценарии) снимет часть давления с рубля, связанного как с неопределенностью в этом вопросе, так и с завершением налогового периода, заключил Буйволов.

По данным Мосбиржи на 7:38 мск 18 апреля, доллар стоит 94,24 рубля, евро --100,7 рубля.

На торгах Мосбиржи 16 апреля курс доллара установил полугодовой максимум вблизи 94,3 рубля. Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов объяснил, что это произошло из-за устойчивой инфляции и хорошей динамики экономической активности в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами