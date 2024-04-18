Россиянам рассказали, при каких условиях мебель подешевеет

Решение проблемы кадрового голода могло бы снизить цены на мебель в России в 2024 году. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

«Решение ситуации с дефицитом кадров — первый фактор для снижения цен. Кадровый голод сегодня вынуждает работодателей увеличивать затраты на фонд заработной платы, дополнительное стимулирование сотрудников с целью их удержания», — пояснил эксперт.

В результате растет стоимость готовой продукции.

Второй фактор — дополнительная поддержка правительством РФ строительного сектора (ведущих застройщиков и девелоперов). Мебельная отрасль находится в прямой зависимости от введения новых объектов жилого и коммерческого назначения и тонко чувствует любые замедления на этом рынке, уточнил Шихов.

Третий фактор — достижение Россией технологического суверенитета, но это долгосрочная перспектива. По словам эксперта, сейчас отечественные производители мебели по большей части используют иностранное оборудование, которое стало труднее приобрести из-за санкций, также требуются дополнительные логистические расходы на доставку.

Четвертый фактор — цены на топливо и электроэнергию, которые в случае роста приводят и к повышению цен на мебель и наоборот.

По прогнозу Шихова, цены на мебель в России в 2024 году вырастут в пределах 10-15% в зависимости от конкретных категорий товаров. В случае форс-мажоров повышение будет больше, заключил эксперт.

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