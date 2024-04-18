Стало известно, какую валюту россияне чаще обменивали в 2024 году

Россияне чаще продавали наличные доллары, чем покупали, в январе-марте 2024 года. Число продаж американской валюты на 39% превысило количество покупок. Россияне обменивали доллары в 2,2 раза чаще, чем евро. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт» (есть у «Газеты.Ru»).

При этом на бирже россияне на 4% чаще покупали доллары, чем продавали. Средний чек одной валютообменной операции с долларами в первом квартале 2024 года составил $958. Наличные евро на 59% чаще продавали, чем покупали, а на бирже — на 9% чаще покупали, чем продавали. В среднем россияне обменивали €544.

91% всех операций с долларами и евро в первом квартале 2024 года совершались в отделениях банков, а оставшиеся 9% пришлись на безналичные конвертации. Годом ранее 82% было у офлайна, а 18% — у онлайна. По сумме валютообменных операций в январе-марте 2024-го также лидировал офлайн — 85% против 15% у онлайна.

Директор департамента операций на финансовых рынках «Русского Стандарта» Максим Тимошенко допустил, что при отсутствии сильных шоков доллар будет стоить 88-95 рублей во втором квартале, евро — 98-105 рублей, юань — 12,4-13,2 рубля.

На торгах Мосбиржи 16 апреля курс доллара установил полугодовой максимум вблизи 94,3 рубля. Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов объяснил, что это произошло из-за устойчивой инфляции и хорошей динамики экономической активности в США.