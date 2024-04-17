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На Москву надвигается гроза, коммунальные службы готовятся к непогоде

Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Московские городские службы перешли на режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды 18 и 19 апреля. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.

Синоптики прогнозируют, что 18 апреля во второй половине дня начнется сильный дождь. Ожидается, что он продолжится 19 апреля и будет сопровождаться грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с.

«Всего за двое суток может выпасть до 40% месячной нормы осадков. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности», — заявил заммэра Петр Бирюков.

Он добавил, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Комплекс городского хозяйства отметил, что власти принимают меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Кроме того, под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения.

Также сообщается, что электросетевым организациям дали указание привести в готовность источники аварийного питания.

До этого специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала. что дождливая погода в Москве может сохраняться до конца апреля. При этом температура воздуха на следующей неделе будет выше климатической нормы, добавила синоптик.

Ранее москвичей предупредили о неустойчивом атмосферном давлении.

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