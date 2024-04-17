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МТС создаст единый медиахаб

Глава «МТС Медиа» Бальмонт: будем развивать семейный контент

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МТС намерен создать единый медиахаб, рассказал в интервью газете «Ведомости» президент МТС Вячеслав Николаев.

«Мы объединили медиаактивы («МТС энтертейнмент», видеосервис Kion, сервис цифровых книг «Строки», стриминг «МТС музыка», музыкальный лейбл «МТС лейбл») в единую вертикаль. Сейчас идет процесс передачи указанных компаний «МТС медиа» и создание юридических лиц для команд», — рассказал глава МТС.

Гендиректор «МТС Медиа» Елена Бальмонт отметила, что управление «МТС медиа» будет осуществляться через совет директоров.

По ее словам, МТС объединил медиаактивы с целью увеличения количества пользователей экосистемы.

«Медиаактивы объединены в вертикаль для поиска синергий между контентыми бизнесами и с целью роста через M&A», — сказала она.

Бальмонт отметила, что «МТС Медиа» сфокусируется на развитии семейного и детского контента.

«Мы смотрим сейчас, что мы можем делать своими силами, что силами партнеров, а что через M&A», — отметила она.

Также Бальмонт рассказала, что «МТС энтертейнмент» планирует спродюсировать 2 проекта.

«Пока планируем премьеры на 2025 год, но может получиться, что одна из них может состояться уже в 2024 году. Мы заинтересованы в том, чтобы иметь в параллельном прокате сразу несколько больших репертуарных проектов», — сказала она.

Ранее компания МТС запустила сервис для работы с документами SmartDocs.

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