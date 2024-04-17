В России разработают новый сплав для производства колесных дисков

«Русал» начал разрабатывать новый алюминиево-скандиевый сплав для производства колесных дисков, который позволит снизить вес колес, сообщает пресс-служба компании.

Новый алюминиево-скандиевый сплав будет обладать прочностью более 450 МегаПаскалей, за счет чего получится производить диск диаметром 21 весом не более 9 кг. Применяемые на текущий момент для производства дисков самые прочные сплавы 6ХХХ серии (сплавы алюминий-магний-кремний) имеют уровень прочности не выше 370 Мпа, что не позволяет производить такие легкие колеса.

В «Русале» отметили, что за счет снижения веса колеса уменьшится расход топлива и сократится выброс парниковых газов. Также новый сплав позволит повысить экологичность автокомпонентов и удовлетворит спрос премиального сегмента колесных дисков.

Разработка ведется совместно с Институтом легких материалов и технологий (ИЛМиТ), специалисты которого определяют лучший химический состав будущего сплава: колеса помимо прочности должны иметь хорошее сопротивление усталостным нагрузкам и устойчивость к коррозии на уровне сплавов-аналогов.

Снижение веса колеса – одно из основных направлений совершенствования этих автокомпонентов и материалов для их производства.

Напомним, ранее «Русал» начал поставлять новые алюминиевые слитки MaxiDiForge для производства сверхпрочных и сверхлегких колесных дисков.