МТС Exolve заявила о планах объединить свои решения

Выручка МТС Exolve демонстрирует двузначный темп роста. Об этом в ходе пресс-завтрака заявил генеральный директор компании Рамиль Биккужин.

Планируется, что оборот компании в 2024 году превысит 11,2 млрд руб. По его словам, оборот облачной платформы МТС Exolve в 2023 году увеличился на 31%, виртуальной АТС – на 20% и роботов – на 54%.

Как подчеркнул Биккужин, МТС Exolve станет единой платформой и зонтичным брендом для продуктов МТТ. Она объединит в себе функционал виртуальных АТС, роботов и решения Telecom API.

«Объединение продуктов МТТ на единой технологической платформе МТС Exolve — это важный этап в развитии компании, который позволит нам еще активнее развивать и продвигать портфель продуктов в сегменте В2В-коммуникаций. Это поможет, с одной стороны, бизнесу получить доступ к полному спектру продуктов и услуг на одной платформе, что значительно повысит его эффективность, а с другой стороны — улучшит пользовательский опыт его клиентов», — добавил гендиректор компании.

В свою очередь, директор по продуктам МТС Exolve Василий Сажко рассказал, что облачная платформа была запущена в 2023 году.

«На старте мы сосредоточились на голосовом канале. В прошлом году добавили текстовый канал, SMS-коммуникации. И сейчас ставка на омниканальность и роботизацию», — сказал он.

По его словам, омникальность – это возможность оказывать сервис в едином стандарте, в любом канале, в любой точке коммуникации. «То есть мы, как платформа, предоставляем любые каналы, которые позволят коммуницировать бизнесу со своими клиентами», — добавил он.

Отмечается, что за год около 10 тыс. разработчиков задействовали возможности платформы в своих продуктах, а ее выручка превысила 3 млрд. руб. Как подчеркнули в компании, платформа постоянно развивается, дополняется новыми сервисами — от каскадных рассылок и месседжинга до улучшения контактности на основе Big Data.

Напомним, МТС Exolve – это дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса. Облачная платформа предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов. Она запущена в январе 2023 года на базе решений дочерней компании МТС — МТТ, сервисами которой пользуются и крупнейшие компании России, и средний и малый бизнес.