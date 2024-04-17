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Ввозить товары из Европы в Россию стало еще сложнее

«Ъ»: перевозка товаров из Европы в Россию с марта резко усложнилась

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AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости

Начиная с марта ввозить товары из стран Европы в Россию стало еще труднее, пишет «Коммерсантъ». Основной причиной стало закрытие пунктов пропуска «Котловка — Лаворишкес» и «Привалка — Райгардас» на белорусско-литовской границе.

«Сроки доставки товаров увеличились на 7-10 дней, тарифы выросли на 40-50% по сравнению с февралем», — рассказал директор по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослав Белоусов.

На сроки доставки также негативно влияют многоступенчатые проверки. С 23 марта в пункте «Козловичи — Кукурыки» на белорусско-польской границе ввели дополнительный контроль для всех транзитных грузов.

Все пункты пропуска на финско-российской границе закрыты с середины ноября 2023 года.

До этого сообщалось, что грузоперевозки из Китая в Россию в январе — марте упали на 10% из-за трудностей с оплатой товаров на фоне санкций США.

Ранее еще четыре крупных банка Китая перестали принимать юани из России.

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