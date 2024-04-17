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Половина россиян заявили о готовности прислушаться к цифровым инвестиционным советникам

Брокер ВТБ: доверие россиян к цифровым инвестиционным советникам растет

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Freepik.com

Большинство опрошенных россиян (83%) считают, что инвестиционные сервисы помогают получить доход, прислушаться к советам цифрового инвестиционного помощника готовы 44% респондентов, а 17% хотят, чтобы в будущем цифровой помощник принимал все решения за инвестора. Такие данные обнародовали аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» и банка «Открытие», которые провели опрос к конференции Data Fusion-2024.

Согласно результатам опроса, половина россиян уверены, что цифровые технологии упрощают процесс совершения сделок. Около трети считают, что они помогают достичь финансовых целей, а также сэкономить время. 15% опрошенных полагают, что цифровой помощник требуется для поддержки при принятии инвестиционных решений. При этом не видят смысла использовать цифровые технологии в инвестициях только 6% респондентов.

В основном готовность прислушаться к советам цифрового инвестиционного помощника выразили жители Москвы и Московской области, Центрального и Южного федеральных округов, а также Сибири.

Из 44% опрошенных, заявивших о желании инвестировать с помощью робота, 6% уже подключили услугу, а 38% только собираются сделать это.

При этом 16% респондентов заявили, что могут доверить финансы только человеку, а еще столько же полагаются только на себя.

Рассуждая о будущем, треть опрошенных отметили, что хотели бы, чтобы цифровой консультант напоминал о важных событиях рынка, 29% респондентов ждут, когда он будет отвечать на все интересующие финансовые вопросы. Еще 22% готовы учиться у робота и хотят, чтобы он стал их наставником в инвестициях. При этом 17% рассчитывают, что в будущем цифровой помощник будет принимать все решения за инвестора.

Как отметил инвестиционный консультант брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Дмитрий Бобровский, доверие россиян к цифровым инвестиционным советникам растет.

«Все больше людей относятся к ним как к надежным консультантам, которые помогают сформировать портфель, заработать и при этом сэкономить время. Это значит, что совсем скоро число инвесторов, обратившихся за помощью к цифровым технологиям, заметно вырастет. Такую динамику мы уже видим на примере своих клиентов: только с начала года объем портфеля робота-советника ВТБ вырос на 28%», — сообщил Бобровский.

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