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Россиянам дали совет насчет вложений в валюту

Экономист Беляев: доллар остается более предпочтительным для вложений, чем юань

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Depositphotos

Доллар по-прежнему является более предпочтительной валютой для вложения, чем юань, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру».

«Статистика подтверждает, что рубль удешевляется по отношению к юаню более медленными темпами, чем по отношению к доллару», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что иностранная валюта для россиян сегодня не является самым защитным активом. Чтобы сберечь деньги от инфляции лучше открыть банковский вклад, советует Беляев. Доходность будет больше, чем курсовая разница между рублем и какой-то другой валютой, заявил аналитик.

Утром в среду юань подорожал к рублю до максимума с конца 2023 года. Курс китайской валюты поднялся выше отметки в 13 рублей впервые с 7 декабря.

Накануне курс доллара впервые с осени превысил 94 рубля.

Ранее россиянам рассказали, когда покупать юань.

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