Стало известно об отношении российских банков к кредитованию МСБ

Российские банки продолжают с осторожностью относиться к кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). Уровень проникновения кредитования в данный сегмент остается ниже 10%, пишет газета «Коммерсантъ».

В материале отмечается, что в 2023 году выдача займов подобным фирмам выросла на треть по сравнению с предыдущим годом. После начала санкционного давления на крупный бизнес и введение розничного кредитования со стороны Центрального банка РФ малый и средний бизнес начал выглядеть более перспективно. Однако, по информации журналистов, специалистам все еще трудно давать оценку его прозрачности.

«Несмотря на высокие темпы роста кредитования сегмента МСБ, уровень проникновения таких услуг в этом сегменте остается низким. По оценке «Эксперт РА», по итогам прошедшего года он составил всего 9%», — говорится в материале.

Из данных ЦБ РФ следует, что в последние два года соответствующий показатель регулярно рос. В 2021 году он составлял всего 6%. Однако к концу прошлого года динамика проникновения кредитования в сегмент МСБ заметно замедлилась.

Участники рынка считают, что финансирование малого и среднего бизнеса будет и дальше сосредоточено на выдаче кредитов с коротким сроком действия. Основным фактором при оформлении кредитов остается ключевая ставка.

«При ее высоком значении спрос на финансирование смещается в сторону краткосрочных оборотных средств», — уточняется в публикации со ссылкой на руководителя блока МСБ банка ПСБ Кирилла Тихонова.

Как отметили специалисты, в ближайшее время динамика кредитования малого и среднего бизнеса будет зависеть от наличия льготных программ. Речь идет о предложениях, в рамках которых предприниматели могут получить финансирование на срок от пяти лет со ставкой не больше 10%.

В феврале средневзвешенная процентная ставка для фирм, представляющих МСБ, составляла 15,66% годовых для кредитов сроком до года. Длительные кредиты, в свою очередь, оформлялись со ставкой около 15,1% годовых.

Ранее в РФ назвали банк, ставший лидером по кредитованию малого и среднего бизнеса.