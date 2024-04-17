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Стало известно, сколько россияне потратили на здоровье и спорт в 2024 году

ВТБ: россияне увеличили траты на здоровье и спорт на 20%

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Unsplash

В первом квартале 2024 года клиенты ВТБ потратили на спорт и медицину более 42 млрд рублей, что на 21% больше расходов за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании банка, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Траты клиентов ВТБ на медицинские товары, услуги и лекарства в первом квартале превысили 34,3 млрд рублей, что на 23% больше, чем годом ранее. Из них 25,1 млрд рублей составили покупки лекарств в аптеках (+23% по объему к аналогичному периоду прошлого года) и 9,2 млрд рублей —- на оплату медуслуг в клиниках (на 26% больше по объему).

Еще 8 млрд рублей были направлены на приобретение спортивного оборудования, велотехники, экипировки, фитнес-абонементов и другие расходы для поддержания хорошей физической формы.

Спрос на спортивные товары в первом квартале 2024 года был на 3% выше, чем годом ранее, а объем трат вырос на 11%. В общей сложности за этот период клиенты ВТБ направили 1,7 млрд рублей на покупку спортинвентаря и прочих атрибутов для активного отдыха. Заметно выросло количество желающих заниматься в специализированных спортивных сообществах. Фитнес-абонементы и членство в спортивных клубах оплачивались россиянами на 8% чаще, чем годом ранее. В январе-марте клиенты ВТБ направили на эти цели свыше 3,6 млрд рублей.

В январе клиенты ВТБ совершили 4,3 тыс. транзакций на покупку велосипедов или запчастей к ним на 16,7 млн рублей, а уже в марте интерес к ним вырос почти в три раза— до 44,8 млн рублей.

Исследование было проведено в апреле 2024 года.

Ранее инфляцию в России в марте оценили с помощью мармелада.

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