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Стало известно, что россияне чаще покупают в кредит

Почта Банк: россияне чаще покупают в кредит мебель, чем компьютеры

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АК-Мебель

Россияне стали чаще оформлять POS-кредиты кредит на покупку товаров на мебель, чем на компьютеры. Об этом говорится в исследовании Почта Банка (есть у «Газеты.Ru»).

В январе-марте 2024 года траты клиентов банка на мебель выросли на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, до 1,8 млрд рублей. На компьютерную технику было израсходовано на 17% больше, 1,4 млрд рублей.

В топ-3 покупок с помощью POS-кредитов входят смартфоны (31%), бытовая техника (29%) и мебель (14%). Компьютеры оказались на 4 месте с долей в 12%. Причем последние опустились с третьего на четвертое место в рейтинге, уступив место мебели. Наименьшим спросом пользуются одежда, строительные материалы и автотехинструменты.

Чаще всего в кредит покупают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области. При этом 58% POS-кредитов оформляют женщины.

Эксперты Почта Банка отметили, что спрос населения на кредиты по-прежнему высокий, несмотря на ключевую ставку в 16%. По словам экспертов, рост цен на товары и уход некоторых брендов стимулируют россиян на покупки в кредит, а доля таких операций в онлайн-магазинах уже составляет 20%.

Исследование было проведено в апреле 2024 года.

Ранее россиянам рассказали, когда снизятся ставки по кредитам.

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