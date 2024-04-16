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Минпромторг РФ поддержал увеличение ввозной пошлины на вино из стран НАТО

ТАСС: Минпромторг поддержал увеличение ввозной пошлины на вина из стран НАТО

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Минпромторг поддержал увеличение ввозной пошлины на вино из стран — членов блока НАТО. Об этом заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, сообщает ТАСС.

«Повышение пошлины до 200% — это та цифра, которая должна обсуждаться с отраслью. Да, Киселев [председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев] ее назвал. Двести, не двести, но увеличивать пошлину можно и нужно», — подчеркнул Евтухов.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что для повышения спроса в РФ на отечественное вино нужно продвигать виноделие на север и развивать его не только в Крыму и Краснодарском крае, но и в других регионах.

Накануне в Минсельхозе отметили, что повышение акцизов на винодельческую продукцию не должно повлиять на потребительские цены, так как налоговая нагрузка на производителей не изменится.

Ранее в России вырос спрос на отечественное вино.

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