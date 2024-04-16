В Raiffeisen Bank опровергли сообщения о планах остаться в России

Сообщения о планах Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от ухода с российского рынка не соответствуют действительности, заявили ТАСС в пресс-службе банковской группы.

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times писал, что австрийская компания с начала года разместила 2,4 тыс. объявлений о вакансиях в РФ. Как отмечала газета, это указывает на планы развивать бизнес компании в стране и противоречит официальным заявлениям об уходе с рынка.

«Рекламы вакансий не отражают меры, которые RBI принимает в данный момент для сокращения бизнеса в РФ. Чтобы иметь возможность продать «Райффайзенбанк Россия», необходимо продолжать заполнять или доукомплектовывать вакансии, требующиеся для банковских операций», — пояснили в компании.

До этого сообщалось, что прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank упала на 35% в 2023 году.

Ранее США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями из-за России.