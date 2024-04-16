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Аналитик объяснил доллар выше 94 рублей

Аналитик Трифонов назвал два фактора укрепления доллара до 94 рублей

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Shutterstock

Курс доллара повысился до 94,04 рубля на торгах Мосбиржи 16 апреля из-за двух факторов — устойчивой инфляции и хорошей динамики экономической активности в США. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«Эти факторы сдвинули ожидания участников финансового рынка по началу снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы США ближе к концу года. А отдельные эксперты и члены ФРС предполагают, что ставка вообще не будет снижена в этом году. На этом фоне доллар резко укрепился ко всем мировым валютам, в том числе к рублю», — пояснил эксперт.

По его словам, российская валюта при этом не может сопротивляться доллару в силу значительно снизившихся валютных интервенций в апреле. Дальнейшая динамика курса рубля будет во многом определяться тем, как долго продлится бычий тренд доллара — возможно падение курса до уровня 95 рублей за доллар до конца весны, предположил Трифонов. В то же время, к концу 2024 года аналитик ждет, что ФРС начнет снижать ставку, и курс сместится ближе к отметке 94,2 рубля за доллар.

По данным Мосбиржи на 10:20 мск 16 апреля, американская валюта стоит 93,95 рубля (+20 копеек к уровню закрытия торгов 15 апреля).

Ранее финансист предрек укрепление курса рубля.

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