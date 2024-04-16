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В Белоруссии заявили, что качество инвестиций России в страну «оставляет желать лучшего»

Премьер-министр Белоруссии раскритиковал качество инвестиций России в страну

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Качество российских инвестиций в Белоруссию оставляет желать лучшего, заявил премьер-министр республики Роман Головченко в ходе встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Стенограмма опубликована на сайте правительства РФ.

«Доля участия российских инвесторов в капитале — только 2% от всего объема прямых инвестиций из России. А в структуре прямых иностранных инвестиций наращивается доля долговых инструментов и снижается доля реинвестирования», — отметил Головченко.

РФ является лидером по инвестициям в экономику Белоруссии. По итогам прошлого года объем вложений вырос на треть, до $5,1 млрд. При этом в рамках СНГ Белоруссия для России стоит лишь на третьем месте по объему инвестиций, уступая Казахстану и Узбекистану.

До этого сообщалось, что Россия и Белоруссия в 2023 году поставили рекорд взаимной торговли в 4,2 трлн рублей.

Ранее белорусский автомобильный бренд Belgee впервые вошел в топ-10 по продажам в РФ.

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