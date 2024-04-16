Эксперт назвал последствия паводков для экономики Оренбургской области

Развитие паводка в Оренбургской области может привести к снижению уровня природного плодородия почвы в регионе и повлечь за собой сокращение биоресурсов водных объектов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал заведующий кафедрой управления природопользованием и охраны окружающей среды ИГСУ Президентской Академии Валентин Краснощеков.

Иначе говоря, ситуация негативно повлияет на сельское хозяйство, в том числе урожай в области, растениеводство и животноводство региона.

«Развитие паводка скажется на экологической ситуации в регионе. Основные проблемы – это снижение уровня природного плодородия почвы за счет водной эрозии – то есть смыв диффузным стоком верхнего, самого плодородного, слоя почвы – и загрязнение пойменных почв сточными водами из городской среды, что может сказаться на снижении продуктивности сельскохозяйственных земель. При этом возможно сокращение биоресурсов водных объектов, которое произойдет за счет их гибели на затопленных территориях после снижения уровня воды в реках», – сказал Краснощеков.

Потеря продуктивности земель приводит к опустыниванию – уменьшению или уничтожению биологического потенциала земельного пространства, сопровождающемуся сокращением его водных ресурсов, исчезновением сплошного растительного покрова, обеднением и перестройкой фауны и возникновением других условий, близких или аналогичных условиям пустыни.

В Оренбургской области исторически развито земледелие, большую часть занимает зерновое производство (70%), технические культуры (6%). Также развито животноводство: овцеводство, птицеводство, свиноводство, скотоводство. Скотоводство в целом имеет молочно-мясное направление. Кроме основных отраслей животноводства, в области имеются коневодство, пушное звероводство, пчеловодство.

Ранее депутат призвал чиновников отчитаться о тратах на борьбу с паводками.