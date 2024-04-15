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В России вырос спрос на отечественное вино

Минпромторг: продажи российских вин в 2023 году выросли на 20%

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Depositphotos

Продажи российских вин за год увеличились примерно на 20%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

«В 2023 году без учета общепита российский рынок вина составил 786 млн литров», — сказал он.

Евтухов подчеркнул, что таких результатов удалось достичь благодаря мерам поддержки отрасли, включая продвижение отечественной винодельческой продукции.

Он отметил, что игристых вин было продано 216 млн литров, тихих вин — 564 млн литров. По словам замглавы ведомства, российские вина занимают более 85% всего объема продаж в ценовой категории до 500 рублей.

До этого винодел предрек, чем обернется повышения цен на вино. Член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основатель винодельни «Усадьба Саркел» Игорь Губин исключил разорение торгующих алкоголем магазинов после повышения стоимости напитка.

Ранее Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя.

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