Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал со структур международного трейдера Glencore около €114,8 млн убытков. Об этом сообщает РИА Новости.

В судебной инстанции не исключили, что акции могли принадлежать Glencore Group Funding Limited (ОАЭ). В числе ответчиков также упомянули британскую Glencore UK Ltd и швейцарскую Glencore International AG.

При этом на заседании отклонили требование истца о раскрытии холдинговой Glencore PLC данных о ее бенефициарных владельцах.

До этого стало известно, что, несмотря на санкции и ограничения из-за конфликта на Украине, некоторые западные банки и трейдеры, такие как Citigroup и Trafigura Group, в последнее время активно заключают сделки по покупке металла у российских компаний. В то же время такие крупные трейдеры, как Glencore, заявили об отказе от нового бизнеса в России, хотя при этом и сохраняют старые контракты.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об успехах России в экономике, несмотря на санкции.