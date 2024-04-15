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Суд в Москве взыскал в пользу Сбербанка убытки со структур Glencore

Суд в Москве взыскал €114,8 млн со структур трейдера Glencore по иску Сбера

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал со структур международного трейдера Glencore около €114,8 млн убытков. Об этом сообщает РИА Новости.

В судебной инстанции не исключили, что акции могли принадлежать Glencore Group Funding Limited (ОАЭ). В числе ответчиков также упомянули британскую Glencore UK Ltd и швейцарскую Glencore International AG.

При этом на заседании отклонили требование истца о раскрытии холдинговой Glencore PLC данных о ее бенефициарных владельцах.

До этого стало известно, что, несмотря на санкции и ограничения из-за конфликта на Украине, некоторые западные банки и трейдеры, такие как Citigroup и Trafigura Group, в последнее время активно заключают сделки по покупке металла у российских компаний. В то же время такие крупные трейдеры, как Glencore, заявили об отказе от нового бизнеса в России, хотя при этом и сохраняют старые контракты.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об успехах России в экономике, несмотря на санкции.

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