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В России ввели токены на квадратные метры коммерческой недвижимости

На платформе «А-Токен» впервые токенизировали коммерческую недвижимость

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Альфа-Банк

На платформе «А-Токен» Альфа-Банка впервые токенизировали квадратные метры коммерческой недвижимости — торгово-развлекательного центра KazanMall. Эмитентом в сделке выступил владелец ТРЦ — девелоперский холдинг «Джи-Групп». Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Цена одного цифрового финансового актива (ЦФА) составит 5,5 тыс. рублей, а предельный объем размещения — 350,3 млн рублей. Срок цифрового актива — один год. Доходность ожидается выше 14,5% годовых и без ограничения предельной доходности.

В Альфа-Банке пояснили, что суть подобных сделок заключается в токенизации арендных доходов объектов коммерческой недвижимости.

Покупая цифровые квадратные метры коммерческой недвижимости, инвестор становится «виртуальным» арендодателем.

Плюсом вложения является отсутствие обременений по управлению и содержанию объектов и получение дохода, который определяется как чистый операционный доход на долю площади объекта недвижимости.

Платформа «А-Токен» — собственная платформа «Альфа-Банка» для работы с ЦФА. На «А-Токен» выпущено 112 ЦФА на общую сумму 53,83 млрд руб., что составляет более 50% общего объема в России, который превышает 85 млрд руб.

Защита прав инвесторов обеспечивается ежемесячным перечислением от эмитента арендных потоков на залоговый счет в Альфа-Банке для последующего целевого использования на выплаты инвесторам, уточнили в банке.

ЦФА доступны для клиентов Альфа-Банка, которые являются квалифицированными инвесторами.

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