ВТБ начнет выдавать электронные удостоверения-карты ветеранам боевых действий

ВТБ в рамках проекта Минобороны России начнет выдавать удостоверения нового образца ветеранам боевых действий, сообщает пресс-служба банка. Соглашение о партнерстве подписали президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Отмечается, что с июня во всех отделениях банка ветераны боевых действий смогут заказать и получить электронное удостоверение-карту «СВОи», которое будет действовать наравне с бумажным документом. При этом электронный вариант можно будет использовать для получения федеральных, региональных соцвыплат, денежного довольствия, платежей и переводов, а также для получения льгот и скидок.

«Мы поддерживаем переход на инновационные сервисы и улучшение качества жизни клиентов. С июня мы начнем выдавать электронные удостоверения ветеранам боевых действий, которые также станут единым средством для управления финансами, доступа к цифровым сервисам и объединят все меры социальной поддержки», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, такие удостоверения смогут получить более 1 млн ветеранов боевых действий. Электронное удостоверение ветерана боевых действий (ВБД) бессрочно будет действовать по всей России и доступно ветеранам боевых действий всех вооруженных конфликтов и операций.

Как уточнили в банке, электронное удостоверение ВБД будет выпущено в виде обычной банковской карты и станет аналогом бумажной версии документа. Кроме того, «СВОи» станет дебетовой картой для обычных финансовых операций. Карту можно будет использовать для оплаты проезда на транспорте, получения федеральных и региональных льгот и скидок.

Также всем ветеранам боевых действий, получившим «СВОи» в ВТБ, будут доступны действующие преимущества обслуживания в банке. При этом тем, кто переведет получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) или пенсии на карту ВТБ, будут доступны специальные условия. Например, 7% годовых на остаток по текущему счету, снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков страны, а также страхование средств от мошенничества за счет банка.

Кроме того, все ветераны боевых действий, ставшие новыми клиентами банка, будут подключены к программе лояльности, вознаграждение в рамках которой будет выплачиваться рублями.