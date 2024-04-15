Стали известны подробности проекта российско-белорусского самолета

Минпромторг России сообщил, что российско-белорусский самолет «Освей» сможет перевозить до 19 пассажиров. Соответствующую информацию приводит ТАСС.

«Стороны разработают и запустят в серийное производство многоцелевой двухдвигательный турбовинтовой самолет, способный перевозить до 19 пассажиров», — сказано в тексте.

Отмечается, что самолет сможет выполнять широкий спектр авиационных работ, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах. Воздушное судно сертифицируют по гражданским нормам летной годности, оно сможет работать в том числе в сложных метеорологических условиях.

15 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьером Белоруссии Романом Головченко в Москве сообщил, что стороны подпишут межправительственное соглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета «Освей». Мишустин подчеркнул, что Союзному государству нужны современные самолеты разных классов, различных типов для перевозок и пассажиров, и грузов.

Ранее Лукашенко удивился проблемам с качеством белорусских товаров.