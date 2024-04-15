Брокер Сбера признали лучшим для институциональных инвесторов по версии НАУФОР

Брокер Сбера получил премию «Элита фондового рынка», которая проводится Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). Об этом сообщила пресс-служба банка.

Сбер получил награду в номинации «Брокерская компания для институциональных инвесторов».

Как отметила директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова, в прошлом году компания совершила скачок в развитии сервисов для всех клиентов.

По ее словам, это позволило Сберу занять первое место на рынке по объему активов (1,6 трлн рублей), а также получить высокую оценку клиентов. Индекс удовлетворенности клиентов за год вырос вдвое — до 55,7.

Кубезова констатировала, что крупные институциональные клиенты всегда крайне требовательны и очень внимательно относятся ко всем деталям брокерского сервиса.

«Признание лучшим брокерским сервисом для институциональных инвесторов говорит о том, что мы достигли в этом больших успехов и смогли удовлетворить ожидания даже таких взыскательных клиентов», — заявила она.

Конкурс «Элита фондового рынка» проводится НАУФОР с 2000 года — это независимая премия в области рынка ценных бумаг.