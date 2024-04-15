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Россия и Белоруссия договорились о плане совместных инвестиций

Россия и Белоруссия подписали план по стимулированию совместных инвестиций

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Reuters

Россия и Белоруссия согласовали план мероприятий по стимулированию инвестиционной активности в обеих странах. Об этом сообщает белорусское агентство Belta.

Подписи под документом поставили министр экономического развития России Максим Решетников и министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь.

Перед этим его обсудили и согласовали на переговорах премьер-министра России Михаила Мишустина с белорусским коллегой Романом Головченко.

«Сегодня на повестку дня в первую очередь выходит инвестиционная активность, создание совместных предприятий и производств — это то, что создает фундамент для дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений», — отметил белорусский министр экономики Юрий Чеботарь.

По его словам, Белоруссия заинтересована в получении российских инвестиций в самые разнообразные отрасли, от машиностроения и приборостроения до туризма. В свою очередь, Белоруссия собирается создавать сборочные производства на территории России, и именно туда будут направлены ее инвестиции.

15 апреля в Белоруссии заявили о подготовке строительства порта в России. Он будет расположен в Мурманской области и предназначен для перевалки белорусских грузов.

Ранее автомобили белорусского бренда Belgee попали в список самых продаваемых в РФ.

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