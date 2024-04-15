Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия стала производить больше шоколада

Минсельхоз: производство шоколада в России в январе–феврале выросло на 8,9%

close
100%
Depositphotos

Российские кондитеры за период с января по февраль произвели 161,7 тыс. тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше, чем за первые два месяца 2023 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Минсельхоза РФ.

В целом объем выпуска кондитерских изделий в стране за период увеличился на 9,2% и достиг 667,1 тыс. тонн.

Рост производства этой категории товаров главным образом связан с двумя факторами: увеличением экспорта и стабильным спросом на внутреннем рынке, пояснил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин. Сегодня российский рынок производства кондитерских изделий является пятым по величине в мире, отметил эксперт.

До этого россиян предупредили о скором подорожании какао. В ближайшие полгода стоимость этого продукта в магазинах может вырасти на 20%. Заменить напиток можно кэробом, считают эксперты.

Ранее в России вырос спрос на сухофрукты и батончики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами