Западные банки могут выкупить у россиян иностранные акции на десятки миллиардов рублей

Западные банки и фонды могут выкупить замороженные иностранные акции россиян на миллиарды рублей, пишет Frank Media со ссылкой на гендиректора «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина.

«Банки и фонды из США, ЕС и Великобритании потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Заявленный спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей», — заявил глава «Инвестпалаты».

На счетах типа С осели дивиденды от «голубых фишек», 50% бумаг которых принадлежало нерезидентам, отметил Седушкин. Только с мая по декабрь 2023 года там могло скопиться около 450 млрд рублей, заявил он.

В начале марта правительственная комиссия РФ утвердила условия обмена замороженными активами. Подать заявление на обмен можно с 25 марта по 8 мая. Все сделки планируется завершить до 1 сентября 2024 года.

Ранее на Западе начали сомневаться, что Британия пойдет на конфискацию российских активов.