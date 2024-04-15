Россиянам перечислили шаги для увеличения зарплаты

Первый шаг для повышения зарплаты — подготовить аргументы. Нужно вспомнить все свои рабочие достижения за последнее время, обратить внимание на динамику увеличения обязанностей, для наглядности лучше подготовить графики и конкретные цифры. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая, комментируя сообщения о том, что четверть россиян боятся просить о повышении зарплаты.

«Если человек знает, что в компании открывается новая позиция или появился новый проект, в котором он хочет поучаствовать, нужно предложить руководству свою кандидатуру и обсудить повышение зарплаты в случае положительного решения», — отметила рекрутер.

Второй шаг — изучить рынок. По словам эксперта, нужно понять текущие рыночные ставки для вашей должности и уровня опыта. Например, обратите внимание на зарплаты сотрудников на аналогичной вашей должностях в компаниях-конкурентах. Если вы получаете меньше – это весомый аргумент.

Третий шаг — выбрать подходящий момент для разговора. Наиболее удачным моментом будет, например, завершение важного проекта или период, когда компания утверждает бюджет на следующий год, уточнила рекрутер. И, конечно, не стоит начинать разговор о прибавке в сложные времена для компании или руководителя, добавила Святицкая.

Четвертый шаг — грамотно провести беседу.

«Выразите свою просьбу о прибавке четко и уверенно, при этом держитесь дипломатично и уважительно. Сначала можете спросить мнение руководителя о ваших заслугах, из ответа вы уже сможете понять ваши шансы на повышение зарплаты. Сообщите, что вам нравится работать в компании и вы хотели бы дальше развиваться внутри нее», — посоветовала эксперт.

По ее словам, нужно сообщить руководителю вилку желаемой зарплаты, вместо того чтобы указывать конкретную сумму до рубля. Но будьте готовы к тому, что ваш руководитель может предложить вам зарплату на нижней границе этого диапазона, уточнила Святицкая.

Пятый шаг — быть готовым к отказу. Подготовьте запасной план на случай, если ваша просьба на повышение зарплаты будет отклонена. Например, можно обговорить условия повышения заработной платы в будущем или обсудить другие возможные льготы и бонусы, перечислила рекрутер. Главное, не прибегайте к шантажу уходом из компании или давлению на жалость – такой подход вряд ли увенчается успехом, заключила Святицкая.

25% россиян боятся просить прибавку к зарплате, потому что считают, что это бесполезно, показал опрос SuperJob.

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