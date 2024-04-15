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ФАС нашла картельный сговор в поставке продуктов для больниц и школ

ФАС завела дело по факту сговора на торгах на поставку продуктов для больниц

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело по факту картельного сговора на торгах на поставку продуктов для больниц, школ и детских садов Москвы, Подмосковья и Дагестана на сумму более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

«По мнению ведомства, победа на торгах достигалась организациями в том числе путем представления в составе заявок мнимых договоров, заключенных компаниями между собой, для подтверждения опыта», — говорится в сообщении.

Если расследование докажет вину компаний «Масленица», «Экофуд», «Рамкейт» и «Молторг», то им будут грозить оборотные штрафы.

До этого ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». Отмечается, что служба проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления монопольно высоких цен на учебники по русскому языку, истории и биологии.

Ранее ФАС выдала предупреждение Wildberries.

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