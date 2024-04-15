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Стало известно, сколько россиян не готовы просить прибавку к зарплате

SuperJob: 25% россиян не готовы просить повышения зарплаты

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Depositphotos

Каждый четвертый россиянин не готов просить прибавку к зарплате у работодателя, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. С результатами исследования ознакомились в РБК.

Многие считают, что просьба о повышении оклада будет бесполезной. При этом часть опрошенных признались, что им проще найти новую работу, чем добиваться прибавки на прежнем месте.

26% респондентов рассказали, что уже начали переговоры о прибавке. Еще 32% россиян заявили, что планируют поднять вопрос о повышении оклада с руководством.

Примечательно, что чаще всего просить увеличить зарплату готовы те, кто получает от 100 тыс. рублей.

До этого россиянам посоветовали не брать отпуск в мае. Это будет невыгодно с финансовой точки зрения из-за праздников, пояснили эксперты. Самыми выгодными месяцами для отпуска считаются июль, август и октябрь.

Ранее были названы шесть городов России, куда больше всего подешевели полеты в апреле.

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