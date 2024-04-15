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Цветные металлы резко подорожали после новых антироссийских санкций США

Цены на алюминий и никель выросли на 8-9% после санкций США на металлы из России

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Стоимость цветных металлов на Лондонской бирже металлов (LME) в ночь на 15 апреля резко подскочила, свидетельствуют данные торгов. Котировки отреагировали на новые санкции в отношении России.

Цена алюминия в моменте подскочила на 9,4%, до рекордных $2725 за тонну. В 9:43 по московскому времени металл торговался по $2616 (+5,48%) за тонну.

Стоимость фьючерса на никель на максимумах достигала $18 535 (+8,8%) за тонну. К 9:44 по московскому времени рост замедлился до 3,47% ($18 415).

Медь отреагировала на санкции более сдержанно. По состоянию на 9:47 мск цена этого металла на бирже выросла на 0,28% и составила $4,32 тыс. за тонну.

США ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения в пятницу, 13 апреля. К санкциям также подключилась Великобритания.

Запрет на импорт ключевых промышленных металлов из РФ вряд ли остановит российские продажи, считают аналитики Bloomberg. Решение лишь привнесет значительную неопределенность на сырьевые рынки.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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