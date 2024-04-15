Россияне рассказали, о каких опциях в автомобилях они мечтают

Каждый пятый россиянин (22%) мечтает о том, чтобы его автомобиль мог превращаться в лодку для поездок по воде, следует из опроса СК «Росгосстрах» и банка «Открытие». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Самой желанной опцией стал дистанционный запуск двигателя. О наличии такой функции в своем авто мечтают 28% россиян. Еще 22% опрошенных не отказались бы от опции распознавания хозяина.

В топ-10 функций мечты российских автовладельцев также вошли доводчик дверей (18%), опция полета (17%), автоматизированный паркинг (16%), автопилот (16%), система самостоятельной мойки автомобиля (14%), солнечная батарея (13%) и автоматическое изменение цвета (9%).

«Мечты мечтами, а в реальности чаще всего российские автомобилисты готовы приобрести машину в средней комплектации. Покупку нового автомобиля с базовой «начинкой» рассматривает каждый пятый опрошенный, а с топовой — только 16%, — отметили в пресс-службе банка «Открытие».

До этого в Financial Times обратили внимание на то, что крупные порты Европы фактически превратились в огромные «автостоянки». Машины могут стоять там до 1,5 лет пока не попадут к конечному потребителю.

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