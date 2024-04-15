Финансист предрек укрепление курса рубля

Курс доллара может опуститься до 93 рублей во время налогового периода в России, пик которого придется на 25 апреля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его оценке, курс евро уйдет в район 99 рублей, если на мировом рынке пара EUR/USD останется около текущего уровня 1,065.

«Поддержку рублю уже может постепенно оказывать фактор налогового периода. Перед 25 апреля все больше компаний может продавать иностранную валюту для уплаты налогов. В результате ее предложение на рынке увеличится, что будет способствовать укреплению рубля или защитит его от быстрого ослабления, если спрос на валюту также усилится», — отметил эксперт.

По данным Мосбиржи на 13:07 мск 15 апреля доллар стоит 93,6 рубля. Американская валюта подорожала на 17 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов пятницы. Евро торгуется на уровне 99,74 рубля (-35 копеек к уровню закрытия торгов пятницы).

Налоговый период в России пройдет с 25 апреля по 2 мая (на май перенесены апрельские платежи из-за праздников).

До этого кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил, что курс доллара вряд ли поднимется до 100 рублей в обозримом будущем.

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